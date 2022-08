Próximo desafio será o Troféu José Finkel, que será disputado em setembro, em Recife (PE). - Divulgação

O nadador Matheus Gonche, do Sesi-SP, conquistou cinco medalhas na piscina de 25 metros santista, com direito a dois recordes de campeonato em provas individuais e mais três pódios em revezamentos, durante o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Inverno – Troféu Salvador Granieri Sobrinho, realizado entre os dias 12 e 14 de agosto, em Santos (SP), no tradicional Clube Internacional de Regatas.

O nadador natural de Resende, de 23 anos, ganhou os 100m borboleta com o tempo de 51s36, estabelecendo a melhor marca paulista. No encerramento da competição, ele dominou os 200 metros borboleta desde o início e fechou para 1min54s80.

O atleta olímpico ganhou o revezamento medley misto pelo Sesi-SP ao lado de Julia Goes, Vinicius Assunção e Lorrane Ferreira. E o bronze nos revezamentos 4x100m medley e 4x200m livre. "O campeonato foi muito bom, me senti bem enquanto nadava as provas individuais e os revezamentos. Na piscina de 25 metros sempre tive um pouco de dificuldade e neste campeonato provei que posso nadar tão bem quanto na de 50 metros”, disse Gonche.