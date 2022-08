Daniel Brito, ex-secretário de Saúde de Resende - Divulgação

Publicado 13/08/2022 12:10

Morreu, aos 67 anos, no começo da noite de sexta-feira (12), o ex-secretário de Saúde de Resende e médico, Daniel Brito. Ele caminhava pelo condomínio onde morava quando sofreu um infarto. O corpo está sendo velado neste sábado (13), na capela da Santa Casa do município. O enterro será realizado às 16h, no Cemitério de Bulhões.

Brito foi secretário de Saúde durante o governo de José Rechuan Junior, entre 2009 e 2016. Foi responsável pelas instalações da UPA, Hospital da Criança e do Ambulatório da Mulher na cidade.

Atualmente, ele trabalhava como diretor-geral de uma clínica particular em Resende. Ele deixa esposa, dois filhos e netos. Em nota, a Câmara Municipal de Resende lamentou a morte do ex-secretário e decretou luto oficial de três dias no âmbito do Poder Legislativo da cidade.