Zagueiro Gabriel Peixoto, de 18 anosDivulgação

Publicado 14/08/2022 10:34 | Atualizado 14/08/2022 10:42

O zagueiro do Resende Futebol Clube, Gabriel Peixoto, de 18 anos, foi emprestado para o time português Portimonense. O clube é da primeira divisão do país europeu. O atleta foi cedido por um ano ao clube, que tem a opção de compra do passe após o período.

Considerado uma das maiores promessas da base do Resende, Gabriel estreou no profissional no ano passado contra o Vasco, em São Januário. Antes, ele havia feito um intercâmbio no Lyon, da França, time parceiro do Resende. Lá, ele jogou com a equipe sub-23, apesar de ter 17 anos na época.

O zagueiro já vinha sendo sondado por times nacionais e internacionais, mas aguardou completar 18 anos para partir rumo à Europa. No anúncio oficial, o Resende destacou a importância do jogador. "Peixoto é mais um fruto do trabalho na Pelé Academia e temos muito orgulho de sua trajetória no clube. Desejamos muita sorte ao nosso cria nessa próxima etapa", diz a nota.