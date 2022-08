Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição - Carina Rocha

Publicado 15/08/2022 16:04

Tombada pela prefeitura de Resende, por sua importância histórica, cultural e religiosa, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, na Praça Oliveira Botelho, no Centro, comemora esse mês 75 anos da reconstrução.

Para comemorar a data especial, a direção organizou uma programação especial com missas e encontros entre os dias 15 e 22 de agosto. Além disso, visitantes também podem visitar o templo. Basta agendar pelos telefones (24) 3354-0862 ou 99848-0862.

A igreja começou a ser construída em 1812 por meio de doações da comunidade local. Dois incêndios marcaram a história da Igreja, um em 1874 e o segundo no ano de 1945. Em 1947, a reconstrução do templo foi fundamentada com a ajuda dos moradores e fiéis.

Confira a programação religiosa:

Dia 15/08 – Missa às 19 horas (Pe. Maurício e Paróquia Sagrada Família).

Dia 16/08 – Missa ao Sangue de Cristo às 19 horas (Pe. Alexandre Paciolli e Comunidade Olhar Misericordioso).

Dia 17/08 – Missa às 19 horas (Pe. Paulo e Paróquia São Sebastião).

Dia 18/08 – Missa às 19 horas (Pe. Nelson e Paróquia Santa Cecília).

Dia 19/08 – Missa às 19 horas (Pe. José Flávio e Paróquia São José).

Dia 20/08 – Missa às 19 horas (Pe. Matias e Paróquia Nossa Senhora de Fátima).

Dia 21/08 – Missa às 18 horas (Pe. Marcelo e Área Pastoral Penedo – Serra de Mauá).

Dia 22/08 – Missa Solene em Comemoração da Reconstrução da Igreja Matriz de Resende, às 19 horas (Dom Gilson, Bispo da Diocese de Nova Iguaçu).