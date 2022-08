Entrega de Espadim na Aman, em Resende - Divulgação/AMAN

Publicado 18/08/2022 19:00

A Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, realiza no próximo sábado (20) a tradicional cerimônia de entrega dos espadins aos 395 cadetes do primeiro ano da Turma Dom Pedro II. Durante o evento, eles recebem a réplica reduzida da Espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A solenidade ocorre no Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes (PMMM), às 11 horas.

O espadim simboliza a honra militar e acompanhará o cadete até o momento em que ele receberá a sua espada, símbolo do Oficial das Forças Armadas. No total, são 347 homens cadetes do sexo masculino e 33 do sexo feminino oriundos de todas as regiões do Brasil. Além disso, 15 homens cadetes são de nações amigas: Bolívia (1), Camarões (3), Guiana (2), Guiné-Bissau (1), Namíbia (2), Paraguai (1), Senegal (3) e Vietnã (2).

Para chegarem até aqui, os alunos do primeiro ano já passaram por diversas etapas, sendo a primeira delas, o período de nivelamento e a última a Operação Henrique Lage. Realizada desde 1932, a cerimônia repete um dos mais significativos ritos na vida dos cadetes, quando eles trajam pela primeira vez o uniforme histórico.

O Cadete destaque da turma Dom Pedro II, Lucas Cremonese Jaeger, de 20 anos, oriundo de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul, irá receber o Espadim das mãos do Presidente da República Jair Bolsonaro. Em seguida, os cadetes receberão de seus padrinhos e madrinhas o Espadim.