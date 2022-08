Operação recebeu o nome de "Profile", em alusão ao perfil numa rede social usado para publicar as falsas acusações contra os policiais - Divulgação

Operação recebeu o nome de "Profile", em alusão ao perfil numa rede social usado para publicar as falsas acusações contra os policiais Divulgação

Publicado 18/08/2022 17:34

A Polícia Civil de Resende realizou, nesta quinta-feira (18), uma operação para prender suspeitos de criar perfis falsos nas redes sociais para publicar falsas acusações contra policiais civis e militares de Resende, no sul do estado. Dos quatro mandados de prisão expedidos, duas mulheres foram presas no bairro Cidade Alegria. Um homem, também procurado, já estava preso. O quarto pedido de prisão era contra um outro homem, que foi encontrado morto na Rocinha, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, os presos são parentes e comparsas do principal líder de uma organização criminosa no sul do Rio, que está preso. A operação recebeu o nome de "Profile", que significa perfil em inglês, em alusão ao perfil no Facebook criado pelos suspeitos para publicar as falsas acusações contra os agentes de segurança.

Os suspeitos eram investigados desde o ano passado. A Polícia Civil explicou que ele criaram três perfis fakes no Facebook, onde publicavam em um grupo falsas acusações contra os policiais. As publicações diziam que os agentes faziam parte de uma suposta milícia e que "estariam cobrando taxas de comerciante e monopolizando o comércio de gás e a prestação de serviços de internet no município".

No mesmo grupo on-line, os suspeitos divulgavam um número de WhatsApp para receber denúncias. O objetivo, de acordo com a investigação, era que essas denúncias não chegassem ao conhecimento da polícia. Além disso, utilizando um aplicativo que cria conversas falsas do WhatsApp, os suspeitos montavam "falsos diálogos com nome e número de telefone de policiais militares, introduzindo falsas mensagens com traficantes com supostas solicitações de vantagens indevidas".

A Polícia Civil também revelou que os suspeitos ainda planejavam assassinar quatro policiais militares de Resende, de modo que parecesse que os autores do assassinato fossem integrantes de uma facção rival. Para isso, eles espalharam textos em redes sociais com falsas mensagens, que teriam sido escritas por membros da facção rival, de oferta de dinheiro para quem matasse um dos PMs. O objetivo do grupo, segundo a polícia, era escapar das investigações "para que uma suposta autoria recaísse a integrantes da outra facção".

As mulheres presas e os materiais apreendidos foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende. Todos os envolvidos vão responder por diversos crimes como: falsidade ideológica, calúnia, ameaça, stalking, corrupção ativa, ameaça e associação para o tráfico de drogas.