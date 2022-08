Material apreendido no Morro do Batista, em Resende - Divulgação

Publicado 22/08/2022 16:49

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos por tráfico de drogas no sábado (20), em Resende. Uma adolescente, de 14 anos, foi apreendida com os suspeitos. O caso aconteceu no Morro do Batista.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que três suspeitos estavam traficando na localidade. Quando chegaram no endereço citado encontraram os dois jovens e a adolescente.

Com eles, os policiais encontraram dinheiro e pinos de cocaína. O jovem, de 20 anos, confessou que o restante das drogas estava escondido em uma casa abandonada no bairro Vicentina. Os PM's foram até a casa e encontraram mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, celulares, rádio comunicador, pinos de cocaína, maconha e dinheiro. Os dois jovens foram autuados por tráfico e associação. A menina foi apreendida por fato análogo ao tráfico. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.