Festa acontece na Praça da Igreja Santo AntônioGleisiane Carvalho

Publicado 25/08/2022 17:59

A tradicional Festa do distrito de Vargem Grande, em Resende, está de volta neste fim de semana com uma grande comemoração. Entre os dias 26 e 28 de agosto, os moradores vão contar com muitas atrações, prêmios e shows.

A festa será realizada na Praça Central da Igreja Santo Antônio e conta ainda com Torneio de Truco, Encontro de Calangueiros, violeiros e mazuca. Além de shows musicais de Jô e Samuel e Xoxote. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa:

26/08 (sexta-feira)

18h - Abertura da festa

19h - Show de prêmios

20h30 - Jô e Samuel

22h - Márcio Henrique e Gabriel

27/08 (sábado)

14h - Torneio de Truco

18h - Show de prêmios

19h - Isaac Ferraz

21h30 - Zé Vithor e Cuiabá

23h - Xoxote

28/08 (domingo)

10h - Trilhão

11h - Celebração da palavra

11h30 - Tradicional feijoada

14h - Show de prêmios

15h - Encontro de Calangueiros, violeiros e mazuca

16h - Vanessa Lemos e Athayde

18h30 - Fanfarra de Mirantão

19h30 - Pedro Jr

22h - Yolanda e Rafaela