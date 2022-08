Bicicleta furtado foi recuperada pela PM - Divulgação

Publicado 26/08/2022 15:09

A Polícia Militar (PM) recuperou, na quinta-feira (25), uma bicicleta que havia sido furtada de um condomínio no bairro Monet, em Resende. Um homem, de 32 anos, suspeito do furto, foi preso. Segundo a PM, após denúncias de que o suspeito estava em uma praça no bairro Paraíso, os agentes foram até o local e encontraram o homem. Ele confessou que havia furtado a bicicleta e vendido para um ferro-velho.

Os policiais foram, então, ao ferro-velho e entraram em contato com o proprietário do estabelecimento. Ele informou que o sobrinho dele cuidava do local e havia comprado o veículo furtado. O jovem, de 19 anos, confirmou a versão e se comprometeu a devolver. Eles foram até Quatis, onde o jovem estava, e apreenderam a bicicleta.

Com o suspeito do furto, os policiais encontraram R$ 59,20. Ele informou que era o dinheiro restante da venda, que teria sido de R$ 500,00. Ele foi levado para a 89ª DP de Resende, onde foi autuado por furto. O jovem que comprou a bicicleta furtada vai responder em liberdade por receptação culposa.