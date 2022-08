Ações acontecem entre os dias 28 e 31 de agosto - Carina Rocha

Publicado 26/08/2022 15:00

Pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Programa Antitabagismo de Resende montou uma programação especial com atividades na Feira Livre e em unidades de saúde. No domingo (28), será realizada uma ação na Feira Livre de Resende, com divulgação do programa e informação através de uma tenda e entrega de panfletos.

Na segunda (29), as atividades continuam nas unidades de saúde (Posto Resende, Policlínica Paraíso, Policlínica Cidade Alegria, Policlínica Eng. Passos, Ambulatório Especializado da Mulher e Santa Casa de Misericórdia de Resende). No dia 30 de agosto, será a vez dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal Maria de Assis Barbosa.

Para fechar a programação, no dia 31 de agosto tem capacitação para agentes comunitários da saúde através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS). Além disso, o serviço de combate ao tabagismo está com vagas abertas. No município, só em 2022, 115 pessoas já fizeram o tratamento.

Os interessados podem fazer a inscrição presencialmente na sede do programa, na Rua Madre Angélica, nº 28, no bairro Jardim Brasília, pelo telefone (24) 3360-5577 ou mandando os dados (Nome completo, cartão do SUS e telefone de contato) pelo e-mail pct.resende.2019@gmail.com. As inscrições também podem ser feitas também nas unidades de saúde.