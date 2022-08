Vacinação contra a covid-19 em Resende - Carina Rocha

Publicado 27/08/2022 17:33

Neste domingo (28), a Prefeitura de Resende realiza diversas ações na Feira Livre do Parque das Águas. Será oferecida a vacinação contra a covid-19 em pessoas a partir de 12 anos e também da Influenza para a população acima de 6 meses.

A aplicação das duas vacinas será das 9h às 14h. É necessário levar documento de identidade com CPF, cartão de vacinação com o registro das doses anteriores e cartão do SUS (se tiver).

Também haverá uma ação em prol do Dia Nacional de Combate ao Fumo, com divulgação do programa e informação por meio de uma tenda e entrega de panfletos.

A equipe responsável pelas atividades de Valorização da Pessoa Com Deficiência irão promover uma caminhada, juntamente com uma manhã recreativa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.