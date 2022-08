Mostra já passou por municípios fluminenses, estado de São Paulo e cidades italianas - Divulgação

Mostra já passou por municípios fluminenses, estado de São Paulo e cidades italianas Divulgação

Publicado 29/08/2022 16:54

A Casa da Cultura Macedo Miranda, em Resende, abre na última semana, no Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende, a exposição ‘Essa Folia é de Reis’. A mostra itinerante poderá ser visitada até o dia 9 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 17h. O projeto é uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A entrada é gratuita.

A exposição surgiu de um acervo organizado pela UERJ a partir de 2010, quando o Departamento Cultural, em parceria com a Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro, deu início ao Inventário de Referências Culturais das Folias de Reis no Estado. A mostra tem curadoria de Ricardo Gomes Lima; expografia e programação visual de Salete Pena e organização local de Elaine Ferreira Torres.

O Museu de Arte Moderna de Resende fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. Mais informações e agendamento de grupos pelo telefone (24) 3360-4470. Visita individuais não precisam de agendamento prévio.