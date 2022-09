Divisão de Fiscalização Tributária da prefeitura é o setor de referência para o tributo. - Carina Rocha

Publicado 29/08/2022 16:54 | Atualizado 02/09/2022 15:55

A Secretaria Municipal da Fazenda de Resende disponibilizou o carnê e as condições de pagamento do ISS Fixo (Imposto Sobre Serviços) para profissionais liberais. Eles podem ser acessados no site oficial da Prefeitura de Resende (www.resende.rj.gov.br), seguindo o seguinte caminho: na área de Serviços online, clicar em “Guias” e, em seguida, em “Guia de ISS”. Na sequência, serão solicitadas as informações pessoais para acessar o carnê.

Os contribuintes do município poderão optar por pagamento do tributo à vista ou parcelado em três vezes. A Divisão de Fiscalização Tributária da prefeitura é o setor de referência para o tributo. O tributo pago em três prestações terá a última prestação no dia 12 de setembro.

O valor do tributo tem como base a UFM (Unidade Fiscal do Município), estipulada, atualmente, em R$ 134,83. No caso dos profissionais de nível superior (dentistas, médicos e engenheiros, por exemplo), o ISS fixo é no valor de oito UFM’s. Já os de nível médio, como os técnicos, por exemplo, o valor do ISS são três UFM’s.