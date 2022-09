Agenda de visitas institucionais já passou por diversas unidades do MPRJ - Divulgação

Agenda de visitas institucionais já passou por diversas unidades do MPRJDivulgação

Publicado 01/09/2022 16:44

O procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, visitou, nesta quarta e quinta-feira (31/08 e 01/09), sedes do Ministério Público do Rio no Sul Fluminense. Foram visitadas promotorias nos municípios de Pinheiral, Rio Claro, Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, Resende e Itatiaia.

Para Luciano Mattos, a aproximação com as diferentes realidades regionais permite direcionar mais adequadamente os projetos e a atuação do MPRJ. “Ainda que em uma passagem rápida, podemos observar as características dos municípios, conversar com os promotores locais e entender as suas dificuldades”, avaliou o PGJ.

A iniciativa é parte do roteiro que a administração superior faz desde maio por todo o Estado, reunindo demandas regionais e apresentando projetos e ferramentas tecnológicas criadas para auxiliar as promotorias na gestão e na tomada de decisões. “Entender as questões regionais permite que o Ministério Público se organize melhor para atender as demandas da população”, concluiu Mattos.