Resende, RJ - Divulgação/PMR

Publicado 30/08/2022 19:39

A Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende lançou na última semana a exposição “Resende e o Grito do Ipiranga”, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. A mostra aborda o processo de Independência do Brasil: os eventos históricos decisivos, movimentos de resistência, principais atores, até a sua consolidação, além de importantes aspectos culturais como os símbolos e iconografia de Debret.



A exposição apresenta também elementos que relacionam Resende com esse importante marco da História Nacional, como os resendenses que integraram a Guarda de Honra de Dom Pedro I durante a famosa viagem a São Paulo e documentos enviados pelo Império à Câmara da Vila de Resende que fazem parte do acervo do Arquivo Histórico Municipal de Resende.



A pesquisa é assinada pelo professor e historiador Angelo Tramezzino. Composta por 20 banners, a exposição terá caráter itinerante, percorrendo parques, logradouros e unidades de ensino da rede municipal de educação. Além disso, uma versão digital ficará disponível para download no site da Prefeitura de Resende. Confira a programação abaixo:



Entre as semanas de 22 a 26 de agosto, e de 29 de agosto a 02 de setembro, a mostra percorrerá as escolas municipais.

7 de setembro, de 9h às 12h: Parque das Águas, durante o Desfile Cívico 200 anos de Independência do Brasil.