Apesar do susto, ninguém ficou ferido. - Divulgação

Publicado 02/09/2022 17:36

Uma motorista, ainda não identificada, perdeu o controle do carro e invadiu um supermercado na tarde desta sexta-feira (2) em Resende. O caso aconteceu na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Santa Isabel. Ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, a condutora teria trocado os pedais do veículo no momento do acidente. Apesar do susto, nem ela e nem os clientes do estabelecimento ficaram feridos. Houve apenas danos ao carro e alguns itens do estelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está, neste momento, no local.