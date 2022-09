Edital completo está disponível na página inicial do site institucional da Prefeitura. - Gleisiane Carvalho

Edital completo está disponível na página inicial do site institucional da Prefeitura.Gleisiane Carvalho

Publicado 03/09/2022 09:00

As inscrições para o II Festival Estudantil de Intérpretes de Resende “Canta Estudante” terminam na próxima segunda-feira (5). A ação é voltada para os estudantes matriculados na rede de ensino público e privada de Resende, dos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e do Ensino Médio.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: cantaestudante@gmail.com , ou presencialmente na sede administrativa da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. O edital completo está disponível na página inicial do site institucional da Prefeitura.

O Festival acontece em duas fases, sendo a primeira a seleção e a segunda, a final. A Comissão Julgadora é formada por quatro membros atuantes na área de música, em que irão avaliar os candidatos seguindo alguns critérios como: afinação, dicção, expressão musical e presença de palco. Serão premiados seis intérpretes.