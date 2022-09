Publicado 04/09/2022 11:53

Uma mulher, de 48 anos, foi presa em flagrante por furto a residência na sexta-feira (2) em Resende. O caso aconteceu no bairro Vila Santa Cecília.

Segundo a Polícia Militar (PM), a dona da casa, de 66 anos, relatou ter escutado uma pessoa dentro da residência e acionou os agentes. Quando os policiais chegaram, eles perceberam a porta e a janela dos fundos arrombadas com alguns itens no chão.

Em buscas pela residência, os PMs encontraram a suspeita no sótão (telhado). Com ela, foi apreendida uma mochila com o material furtado como cabos elétricos, acessórios do banheiro, torneira, interruptores e tomadas.



A mulher foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuada por furto.