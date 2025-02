Publicado 26/02/2025 23:41

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos, divulgou a programação completa do Carnaval Resende 2025. A festa contará com atrações gratuitas nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, garantindo quatro dias de muita folia na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Jalisco, em frente ao Parque das Águas. Uma das novidades deste ano é uma programação especial voltada para o público infantil no Ecoparque de Resende.

Os festejos começam no sábado (1º), às 14h, na Beira Rio, ao som de tradicionais marchinhas de Carnaval. A partir das 15h, será a vez do "Resendinhos na Folia", evento voltado para crianças e famílias. Em seguida, as bandas Nosso Lema e Mistureba animam os foliões e encerram a programação do dia. Ainda no sábado, às 17h, o "Bloquinho do Ecoparque" tomará conta da Avenida Coronel Professor Antonio Esteves, no bairro Morada da Colina, trazendo mais uma opção de diversão.

No domingo (2), a folia na Beira Rio começa mais cedo, às 10h, com o Bloquinho do Chafariz. Ao longo do dia, o público poderá curtir apresentações do Bloco Tamborim de Ouro, Bloco B.R.E.G.A., grupo Versão Brasileira e, para encerrar com chave de ouro, o tradicional Cordão da Bola Preta sobe ao palco a partir das 18h.

A segunda-feira (3) promete muita animação com o famoso Bloco das Piranhas, que abre a programação da Beira Rio às 15h. O evento segue com apresentações do DJ Thalys Paiva, Pedrão e Mistura Carioca, garantindo o alto astral da noite.

Para fechar o Carnaval Resende 2025, na terça-feira (4), a Praça do Centenário, no Centro Histórico de Resende, será palco de um grande encontro de blocos. A partir das 14h, Rancho Carnavalesco Chuveiro de Prata, Bloco B.R.E.G.A. e Tamborim de Ouro se reúnem para celebrar os últimos momentos da festa. O encerramento fica por conta do cantor Kadu Silva, que se apresenta a partir das 18h30.