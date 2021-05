Rio Bonito vacina nesta semana pessoas de 49 a 40 anos com comorbidades Arquivo Mais

Publicado 17/05/2021 12:54

Rio Bonito - A secretaria de Saúde divulgou um novo cronograma para imunização das pessoas com comorbidades e deficiência permanente contra a Covid-19, que acontece de 15 a 21 de maio. Por determinação do Plano Nacional de Vacinação (PNV), é obrigatório apresentar laudo, atestado, receita atualizada ou qualquer outro documento que comprove a comorbidade para ser imunizado. Essa documentação apresentada ficará retida com a equipe de vacinação.



A vacinação deste grupo prioritário começou no sábado (15), com a aplicação das doses nas pessoas com 54 a 50 anos, nos seguintes locais: Centro Pediátrico Almir Branco, Ambulatório Municipal de Boa Esperança e na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Basílio. A vacinação prossegue nesta segunda-feira, dia 17, com aplicação das doses nas pessoas de 49 e 48 anos. Já na terça-feira (18), é vez das pessoas de 47 e 46. Na quarta-feira (19) serão vacinadas as pessoas com 45 e 44 anos. Na quinta-feira, dia 20, serão imunizadas as pessoas de 43 e 42 anos. Na sexta-feira (21), será a vez dos moradores de 41 e 40 anos. A vacinação durante essa semana acontece no Centro Pediátrico Municipal Almir Branco e nas Unidades de Estratégia Saúde da Família, no horário das 9 às 16 horas.



Todas as pessoas desse grupo prioritário devem comprovar a condição de risco (comorbidade), conforme recomendações do Plano Nacional de Operacionalização (PNO), com apresentação de exames, relatório médico, prescrição médica, entre outros documentos. São 22 as comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra o novo coronavírus, entre elas obesidade mórbida, diabetes, insuficiência cardíaca, síndrome de Down, doenças cardiovasculares e doenças renais crônicas.