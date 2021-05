Parque das Acácias ganha campo de futebol society e quadra esportiva Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 12:16

Rio Bonito - A Prefeitura de Rio Bonito inaugurou no último domingo (16/05) a revitalização e reforma da quadra poliesportiva e o campo de futebol society de grama sintética do bairro Parque das Acácias, no Basílio. Durante a obra, também foi feita a drenagem e colocação de um novo piso e calçada em todo o entorno, além de construção de um parquinho e jardim. A cerimônia contou com a presença do prefeito Leandro Peixe, o vice José Américo, e da deputada Federal, Soraia Santos, além de secretários municipais e moradores locais.

A deputada federal, Soraia Santos, autora da emenda parlamentar que possibilitou a realização da obra, falou da sua alegria em inaugurar essa local para práticas esportivas.



“Estou muito feliz em poder estar inaugurando essa obra, justamente nessa semana de aniversário do município. Não é uma obra simples, não é uma obra qualquer. Quem olha para essa local vê que tem amor e comprometimento da administração na aplicação do recurso público com responsabilidade”, afirma a deputada.