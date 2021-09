Ação incluirá fiscalizações, em conjunto com a Polícia Civil, para combater o furto de energia na região. - Foto: Divulgação.

Publicado 27/09/2021 19:22 | Atualizado 27/09/2021 19:22

RIO DAS OSTRAS - A concessionária de energia Enel realiza a partir desta terça-feira (28), a operação "Energia Legal" em Cabo Frio. Até sexta-feira (1º), as equipes atuarão na cidade, buscando combater o furto de energia, além disso, os moradores do município terão acesso a diversas ações da distribuidora, como troca de lâmpadas e facilidades no parcelamento de contas de energia.



A companhia, em conjunto com a Polícia Civil do município, promoverá fiscalizações em residências e estabelecimentos comerciais para identificar ligações irregulares, também conhecidas como “gato”. Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Até hoje, nas 14 edições do projeto Energia Legal realizadas pela Enel Distribuição Rio, a companhia identificou furto de energia em 7.384 clientes, sendo 6.775 residências e 609 comércios, de 12 cidades da área de concessão da distribuidora.



Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: (clique aqui) , pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar. Durante a operação, que prevê a atuação de 64 colaboradores da empresa, os moradores de Rio das Ostras também terão acesso a diversas ações da Enel Distribuição Rio, por meio de uma unidade móvel de atendimento, que percorrerá alguns pontos dos bairros ao longo da semana.

Nesta unidade, os clientes poderão solicitar vários serviços, como segunda via de conta e troca de titularidade, bem como parcelamentos de dívidas. Segundo a companhia, as ações do Energia Legal serão realizadas respeitando as medidas de higiene e de distanciamento, por causa da pandemia da Covid-19.