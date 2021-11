Vítima foi identificada como João Vitor da Silva, de 17 anos. - Foto: Divulgação/Pcerj.

Vítima foi identificada como João Vitor da Silva, de 17 anos.Foto: Divulgação/Pcerj.

Publicado 23/11/2021 20:56 | Atualizado 23/11/2021 20:57

RIO DAS OSTRAS - Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (23), no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar uma vítima que havia sido baleada na Rua São Jorge, onde os agentes já encontraram João Vitor da Silva, sem vida.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. De acordo com o laudo preliminar na necropsia, a causa da morte foram ferimentos no crânio causado por projéteis de arma de fogo. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria da ação criminosa. Ninguém foi preso.



O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP). Segundo a Polícia Civil, João Vitor era natural da cidade do Rio de Janeiro e não possuía antecedentes criminais.