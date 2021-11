Vítima foi identificada como Rafael dos Santos Cordeiro, de 37 anos. - Foto: Reprodução/Internet.

Publicado 22/11/2021 14:06 | Atualizado 22/11/2021 14:08

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 37 anos foi morto a tiros, na tarde do último sábado (20), no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Ele foi identificado como Rafael dos Santos Cordeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Goiás, por volta das 16h30. No local, a vítima foi encontrada caída no chão, já em óbito.



Testemunhas disseram que Rafael foi morto por elementos que passaram em um automóvel não identificado e efetuaram os disparos. O veículo era seguido por duas motocicletas que estavam dando cobertura no crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP).

Segundo o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foi por hemorragia cerebral, causada por ação perfuro-contundente por projétil de arma de fogo. A autoria e motivação do crime ainda seguem sob investigação. Ninguém foi preso. Rafael era natural de Brusque, em Santa Catarina e já possuía uma anotação criminal por lesão corporal.