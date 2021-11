Com ele, os policiais encontraram 337 pinos de cocaína, R$ 40 em espécie e um aparelho celular. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 22/11/2021 12:54 | Atualizado 22/11/2021 12:56

RIO DAS OSTRAS - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas, na noite deste domingo (21), no bairro Palmital, em Rio das Ostras, após uma denúncia anônima. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação foi deflagrada após informações dando conta de que um elemento negro, vestido com camisa e calça pretas, estaria vendendo entorpecentes na Estrada Velha de Rio Dourado

.

No local, os agentes flagraram C.M.G.S., que entrou em fuga com uma sacola em mãos ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo capturado. Na sacola, os policiais encontraram 337 pinos de cocaína, R$ 40 em espécie e um aparelho celular. O menor foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.