Segundo a PM, homem estava com três tabletes de maconha e um frasco com cocaína, mas sua família não permitiu os agentes realizassem revista no interior da casa.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 19/11/2021 13:29

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (18) no bairro Jardim Miramar, em Rio das Ostras, após uma denúncia anônima. Os agentes receberam informações de que um elemento conhecido como DG estaria vendendo entorpecentes na Estrada Velha de Rio Dourado.

No local, os policiais encontraram D.S.H., de 21 anos, saindo de uma casa. Ele estava com três tabletes de maconha e um frasco com cocaína. A família do criminoso não permitiu que a PM realizasse revista no interior da casa. O acusado foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), sendo autuado e preso. Ele já possuía anotações criminais por associação ao tráfico e tráfico.