O app trará todas as informações sobre a 17ª Edição do Festival, considerado um dos maiores do gênero no mundo e o download pode ser feito gratuitamente. Foto: Celso Ávila.

Publicado 12/11/2021 20:12 | Atualizado 12/11/2021 20:12

RIO DAS OSTRAS - As novidades do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2021 estão ao alcance das suas mãos. A Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação (ASCOMTI) da Prefeitura de Rio das Ostras disponibilizou, nesta semana, o aplicativo para celulares Android e IOS. O download pode ser feito gratuitamente.



O app trará todas as informações sobre a 17ª Edição do Festival, considerado um dos maiores do gênero no mundo. Neste ano o evento será realizado entre os dias 12 e 15 de novembro, com um mix dos melhores instrumentistas e intérpretes no Brasil e no exterior. O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2021 será o primeiro grande evento gratuito do Brasil no período pós-pandemia, com shows em dois palcos montados no Camping de Costazul e na Lagoa do Iriry.



Com o aplicativo se tem acesso a todas as principais informações sobre o Festival. A programação completa, os artistas da line-up, datas, horários, locais, hospedagem, alimentação e muito mais. Além disso, o app também fará a transmissão online de todos os shows do Festival. Tudo gratuito e de forma rápida, interativa e o melhor: sem ocupar muito espaço no seu celular. Você pode baixar o app do Jazz & Blues Festival 2021 nas lojas de aplicativos para celulares Android e IOS.