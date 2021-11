Mortes ocorreram em um intervalo de 48 horas. - Foto: Reprodução.

RIO DAS OSTRAS - Os dois primeiros casos foram registrados no dia 4, quando um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro embaixo de um viaduto na Rodovia Serra Mar, no Vila Verde, e um empresário, identificado como Edilson da Costa da Silva foi morto a tiros e jogado no Canal de Medeiros, no bairro Recanto.

Na sexta-feira passada (5), um jovem foi executado próximo ao antigo quiosque Bililiu, no bairro Nova Cidade, e, na noite do sábado (6), um outro rapaz foi morto com tiros à queima roupa na Avenida Professor Orlando Farias, no Cantagalo.

O aumento dos índices de homicídio em Rio das Ostras tem levantado questionamentos sobre a segurança pública no município e gerado insegurança nos moradores. Todas as ocorrências foram registradas na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) e seguem sob investigação.