Praias têm uma ambiência plural, oferecendo lazer gratuito a todos os tipos de públicos, de surfistas a quem busca águas mais calmas para crianças e idosos.Foto: Jorge Ronald.

Publicado 08/11/2021 16:01 | Atualizado 08/11/2021 16:02

RIO DAS OSTRAS - A charmosa cidade de Rio das Ostras, que por muitos anos ficou conhecida por ser uma vila de pescadores, está entre os municípios mais procurados por turistas durante a alta e baixa temporada. Suas praias têm uma ambiência plural, oferecendo lazer gratuito a todos os tipos de públicos, de surfistas a quem busca águas mais calmas para crianças e idosos, além daqueles que gostam de receber massagens terapêuticas.

A cidade tem lagoas, mirantes, uma orla para praticantes de corridas e caminhadas, inclusive uma ampla extensão de ciclovia. Entre as praias calmas estão a do Centro, e Boca da Barra, excelente para praticar natação e levar as crianças e idosos. Tem profundidade ideal para banho e grande faixa de areia que propicia a prática de esportes, como vôlei de praia.



“Nosso domingo de sol é sempre no cantinho favorito da minha filha, nas praias de Boca da Barra e Centro. Ela ama estar em contato com o mar e lá ela consegue se divertir na água e até dá uns bons mergulhos. Nós, pais, aproveitamos as boas sombras das árvores para relaxar e contemplar a sua alegria ao brincar!”, contou a jornalista Jéssica Schumacker.



Ainda para quem gosta de águas calmas, pode escolher entre a praia do Bosque e a lagoa do Iriry, que é de água doce. São opções ótimas para quem gosta de massagens terapêuticas. O massoterapeuta Deivison Frazão, idealizador da Float Massage, conta que as águas calmas da natureza são ideais para aplicar a técnica.



“Unir os aspectos naturais de técnica com efeitos fisiológicos relaxantes foi o que investiguei durante todos estes anos. O movimento da água que sustenta o corpo com toda a ambientalização contribui diretamente para complementar os efeitos terapêuticos da Float. É preciso buscar um lugar onde o paciente se sinta mais confortável, preferencialmente na natureza. Alguns gostam mais de rios perto de cachoeiras porque mantém o contato com a energia da mata, outros já buscam as famosas lagoas da nossa região, tem gente que prefere o mar calmo porque já tem uma afinidade com a água salgada”, explicou.



Já quem gosta de um olhar poético e romântico frequenta a praia do Cemitério. Lá tem uma enseada perfeita para banho, além de ficar bem próximo ao Centro da cidade. Local onde os pequenos barcos de pesca e redes compõem a paisagem. É de lá que você pode ter uma das melhores vistas do pôr do sol de Rio das Ostras e região.



“Para mim é sempre bom ficar na praia do Cemitério. Tem um tom delicioso naquele lugar que ainda é perto da Boca da Barra, onde desemboca o rio das Ostras. É um privilégio morar perto de tanta beleza”, relatou o fotógrafo Jorge Ronald.



Já a praia de Costazul é a queridinha dos praticantes de surf e bodyboard e uma das mais conhecidas e frequentadas de Rio das Ostras, com uma beleza estonteante. Com uma longa faixa de areia clara, mar azul agitado e uma orla movimentada, é um ótimo destino para todos os públicos. Com uma grande infraestrutura, possui quiosques, bares e restaurantes.



“É o lugar perfeito para pegar uma onda. A gente se reconecta com a natureza de uma forma inexplicável. O mar parece que quer se comunicar com a gente. Sempre surfo por aqui nas horas vagas”, contou Flávio Peres, morador de Jardim Mariléa.



Quem gosta de praias mais distantes com menos intervenção humana também tem espaço para usufruir da natureza.