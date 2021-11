Os restos mortais foram removidos para o Instituto Médico Legal de Macaé (IML). - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 07/11/2021 11:04 | Atualizado 07/11/2021 11:19

RIO DAS OSTRAS - Um corpo completamente carbonizado foi localizado dentro de um carro na Rodovia Serramar, em Rio das Ostras, na madrugada desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para verificar o encontro de um cadáver embaixo do viaduto no bairro Vila Verde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também compareceram ao local, que foi periciado.

Os restos mortais foram removidos para o Instituto Médico Legal de Macaé (IML). Ainda não foi possível identificar o sexo da vítima, devido ao estado em que o corpo se encontra. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP). Não há informações sobre a dinâmica do crime.