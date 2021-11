Tripulantes disseram que iriam permanecer no pesqueiro, pelo menos, até o final do ano e, no máximo, por seis meses. - Foto: Reprodução.

Publicado 07/11/2021 11:11 | Atualizado 07/11/2021 11:13

RIO DAS OSTRAS - Um naufrágio de uma traineira em Rio das Ostras na madrugada da última segunda-feira (1) pode ter sido uma fatalidade, segundo a Polícia Civil. Na ocasião, três pescadores que estavam a bordo do barco morreram. Segundo o delegado da 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), Ronaldo Cavalcante, responsável pelas investigações, a embarcação Cabral bateu em uma pedra que estava submersa.

Até esta quinta-feira (4), já foram realizadas oitivas com os bombeiros que efetuaram o resgate e o proprietário da traineira. Os dez sobreviventes ainda não prestaram depoimento. Dois dos pescadores que foram resgatados e precisaram ficar internados sob cuidados médicos tiveram alta hospitalar na última terça-feira (2).

Ainda de acordo com a Civil, todos os dez já retornaram para as cidades onde moram e serão ouvidos nas delegacias das regiões. Oito são de Santos, no litoral de São Paulo, um de Santa Catarina e um do Rio.

A Prefeitura de Rio das Ostras informou que os tripulantes disseram que iriam permanecer no pesqueiro, pelo menos, até o final do ano e, no máximo, por seis meses. Eles estavam em uma área da Bacia de Campos, próximo da costa de Itapebussus, em Rio das Ostras, quando o tempo virou e o mar ficou agitado.