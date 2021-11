O homem foi identificado como Edison da Costa Silva. - Foto: PCERJ.

O homem foi identificado como Edison da Costa Silva.Foto: PCERJ.

Publicado 07/11/2021 10:57

RIO DAS OSTRASV - Um empresário foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (4) no bairro Recanto, em Rio das Ostras. O corpo dele foi localizado pela manhã, no Canal de Medeiros, no bairro Cidade Beira Mar.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, para onde o cadáver foi removido, o homem foi identificado como Edison da Costa Silva. Ele era dono de um bar às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.