Rolos de cabos e um arco de serra foram encontrados na mala do automóvel utilizado pelos criminosos. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 09/11/2021 18:39 | Atualizado 09/11/2021 18:41

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar (PM), prendeu, na madrugada da última sexta-feira (5), quatro homens por furto de cabos de energia e internet em Rio das Ostras. De acordo com a ocorrência, agentes foram acionados na Estrada da Bela Vista, no Mar do Norte, onde constataram os cabos cortados e testemunhas disseram que os elementos estavam em um automóvel de cor branca.



Com o patrulhamento intensificado, militares abordaram um carro Volkswagem Virtus com quatro suspeitos, identificados como G.C.B., de 18 anos, e A.S.C., de 36, ambos sem anotações criminais; além de E.C.S., de 30 anos, com passagem por tráfico de drogas, e M.V.S.G., de 24, com anotação por furto. Após revista no veículo, foram encontrados rolos de cabos e um arco de serra na mala do automóvel.



Todos foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foram autuados e presos. O material e o carro foram apreendidos.