Tradicional festival voltará a ser realizado após dois anos.Foto: César Fernandes.

Publicado 10/11/2021 15:15 | Atualizado 10/11/2021 15:15

RIO DAS OSTRAS - Está quase chegando! Rio das Ostras está com quase tudo pronto para sediar o primeiro evento teste gratuito do Estado. Entre os dias 12 e 15 de novembro, o município vai receber artistas nacionais e internacionais para um grande reencontro no melhor Festival de Jazz & Blues do Brasil.

A expectativa é bastante grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a taxa de ocupação hoteleira já está em 76% e toda Administração Municipal está se mobilizando para preparar a cidade.



Depois de quase dois anos com eventos suspensos por causa da pandemia da Covid-19, Rio das Ostras retoma as atividades turísticas em grande estilo e com todas as medidas preventivas impostas pelo Ministério da Saúde. A realização da 17ª edição do Jazz & Blues Festival vai trazer mais de 30 atrações nacionais e internacionais que se apresentarão em dois palcos ao ar livre - na Lagoa de Iriry e Costazul.



As medidas de segurança contra a contaminação do Coronavírus incluem ainda uso de medidor instantâneo de temperatura em todos os acessos; estrutura médica; pontos de álcool gel nas áreas comuns; disponibilização de lixeira com dispositivo que permita a abertura e o fechamento sem o uso das mãos; e divulgação de regras de higiene de acordo com as normas da OMS, nos intervalos dos shows.



O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival se caracteriza por oferecer gratuitamente música de qualidade, mas também tem uma grande importância para a economia do município. Com objetivo de incrementar a atividade turística e gerar emprego e renda para os munícipes, o Festival está recebendo todo apoio do Governo do Estado e conta com o patrocínio da iniciativa privada. Cerca de 80% dos custos do evento serão subsidiados por meio de patrocínio.



Além dos palcos na Lagoa de Iriry e na Cidade do Jazz em Costazul, a 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival contará com dois shows por noite de artistas da Cidade e região, no Espaço Arthur Maia, antiga Casa do Jazz.



Grandes Nomes

O Festival é o primeiro evento, nesta retomada de atividades culturais, que traz artistas internacionais. Vão passar pelos palcos a genialidade do guitarrista de blues americano Eric Gales, que faz o único show no Brasil da turnê 2021 em Rio das Ostras e fará duas apresentações no evento; o lendário pianista de blues Jon Cleary; o guitarrista de “lap steel” norte-americano Roosevelt Collier, e entre outros.



Entre as estrelas nacionais estarão Hamilton de Holanda, Nico Rezende, Lancaster, Banda Black Rio, a banda Azymuth, em parceria inédita com o DJ Nuts, o encanto da jovem Sofia Farah, que foi até a semifinal do reality show The Voice Kids 2021, da Rede Globo; a voz potente de Cida Garcia; o swing Onda de Sopro Big Band entre outros. A programação completa dos dois palcos e do Espaço Arthur Maia está disponível Entre as estrelas nacionais estarão Hamilton de Holanda, Nico Rezende, Lancaster, Banda Black Rio, a banda Azymuth, em parceria inédita com o DJ Nuts, o encanto da jovem Sofia Farah, que foi até a semifinal do reality show The Voice Kids 2021, da Rede Globo; a voz potente de Cida Garcia; o swing Onda de Sopro Big Band entre outros. A programação completa dos dois palcos e do Espaço Arthur Maia está disponível (aqui)

Ação Solidária

Em tempos de pandemia o maior Festival de Jazz & Blues da América Latina não poderia deixar de se solidarizar com as pessoas que mais sofreram nesse período. O Sesc RJ, com apoio do Sindicomércio, trará o Mesa Brasil Sesc RJ para a Cidade do Jazz.



O Mesa Brasil Sesc é uma Rede de Bancos de Alimentos que combate a fome e o desperdício, e atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais.

Um ponto de coleta de alimentos não perecíveis estará funcionando na Cidade do Jazz todas as noites, e quem fizer doações estará ajudando as famílias de Rio das Ostras.



O programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ receberá doações de alimentos não-perecíveis espontâneas do público. A equipe de nutrição do programa sugere como prioridade arroz, feijão, macarrão e leite em pó. Os alimentos arrecadados serão revertidos parainstituições socioassistenciais atendidas pelo programa em Rio das Ostras, como creches e abrigos,sendo utilizados para consumo dentro da instituição e também para a distribuição final para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Somente no período de pandemia, o Mesa Brasil Sesc RJ já distribuiu mais de 3,5 mil toneladas de alimentos em todo o Estado. O Município de Rio das Ostras foi destino de mais de cinco toneladas em cestas básicas e hortifrutigranjeiros, doações realizadas com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista.





Ingressos - Ainda existem alguns ingressos gratuitos que devem ser retirados na plataforma on-line de eventos no www.sympla.com.br, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rio-das-ostras-jazz-e-blues-festival-2021/1380217 . Este ano, os lugares serão restritos, com cadeiras posicionadas com distanciamento seguro.

Alterações no trânsito– Durante os quatro dias de shows em Costazul, os seguintes trechos e ruas vão ser fechados a partir das 17h: Av. Roberto Silveira / Travessa 12; Av. Roberto Silveira/ Travessa 05; Rua Judith/ Rua Antônio Rolim; Rua Gilberto Carregal/ Rua Antônio Rolim; Travessa 7/ Av. Roberto Silveira; Av. Roberto Silveira/ Rua Carlos A. Carvalho; Av. Heleno Nunes/ Rua Irene Dos Santos; Av. Heleno Nunes/ Av. Roberto Silveira.



Nos três dias de shows no Anfiteatro da Lagoa de Iriry ficarão fechados, a partir das 11h, os seguintes trechos e ruas: Rua Alberto Lamego / Rua Aracaju; Rua Alberto Lamego / Rua Maceió; Rua Fortaleza / Rua Belém. Um efetivo aproximado de 40 agentes da Defesa Civil e guardas civis municipais, incluindo os integrantes do Grupo de Operações Especiais (GOE), atuarão diariamente nos dois locais do evento.



Os moradores das ruas que ficarão fechadas podem pegar o TRÂNSITO LIVRE na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo até sexta-feira, dia 12, das 9h às 17h. É preciso levar o Comprovante de Residência. O Rio das Ostras Jazz & Blues é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação Rio das Ostras de Cultura; com apresentação do SESC, Lei Estadual de Incentivo à Cultura; patrocínio Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sapura, Vallourec, Enel e Oceânica; apoio da Terrapleno Terraplenagem e Construção, Like Produtora, Sindicomércio, Inter TV e Alternativa Internet; e produção Azul Produções Artísticas.