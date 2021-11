O grupo é formando por Luan Schuenckel no vocal e guitarra, Jhonatan Cunha, nos teclados, Alcir Junior, no contrabaixo e Luiz Tebaldi na bateria. O show terá a participação de Bruno Pirozi. - Foto: Divulgação.

O grupo é formando por Luan Schuenckel no vocal e guitarra, Jhonatan Cunha, nos teclados, Alcir Junior, no contrabaixo e Luiz Tebaldi na bateria. O show terá a participação de Bruno Pirozi.Foto: Divulgação.

Publicado 11/11/2021 13:12 | Atualizado 11/11/2021 13:17

RIO DAS OSTRAS - Começa nesta sexta-feira, dia 12, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival com grandes nomes da música internacional e nacional. No palco da Casa do Jazz, instalado na Área de Eventos de Costazul, a banda Última Hora abre a programação às 21h.

No repertório a banda apresenta música autorais como “O que o Vento Traz” e “Its only love”, além de sucessos de Stevie Ray Vaughan, Poppa Chubby, Eric Clapton, Celso Blues Boy, entre outros. O grupo é formando por Luan Schuenckel no vocal e guitarra, Jhonatan Cunha, nos teclados, Alcir Junior, no contrabaixo e Luiz Tebaldi na bateria. O show terá a participação de Bruno Pirozi.

“Tocar no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival é uma vontade de qualquer músico que reconhece a importância deste evento para o setor da arte. Para mim é um sonho. Além da Última Hora faço meu show solo na segunda, dia 15. O público tem tudo para vibrar com a gente”, contou Luan.

Para Bruno Pirozi, que faz assessoria de imprensa para o evento e canta pela primeira nele, é uma experiência completamente diferente. “Eu trabalho no Jazz e Blues há 10 anos e sempre fiz coberturas e entrevistei artistas. Agora estou como músico e cantor é muito diferente. Como jornalista sempre dei luz aos outros. Agora é minha vez apresentar outro lado meu, da arte”, relatou.

CASA DO JAZZ – Ainda no dia 12, o cantor Gabriel Fiorito se apresenta às 22h30. No sábado, 21h, é a vez de Betinho Assad Trio Power e às 22h30 o músico Robson Farah. No domingo, dia 14, tem Cangaço Carioca e Belle Trio. Dia 15, segunda, quem fecha a programação da Casa do Jazz é a cantora Thati Dias e Luan Schuenckel.