Instalações artísticas criadas na Fundição de Artes & Ofícios vão enfeitar a Cidade do Jazz. - Foto: Divulgação.

Instalações artísticas criadas na Fundição de Artes & Ofícios vão enfeitar a Cidade do Jazz. Foto: Divulgação.

Publicado 11/11/2021 12:05 | Atualizado 11/11/2021 12:07

RIO DAS OSTRAS - O maior festival de Jazz & Blues da América Latina também é o principal evento cultural do Município e se tem Cultura no meio, a Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) marca presença com a participação de vários estandes na Cidade do Jazz, em Costazul.



No espaço da Cultura terão instalações artísticas criadas pelo artista plástico Paulo Gonçalves, diretor da Fundição de Artes e Ofícios, com motivos relacionados ao evento para que o público possa fotografar e guardar uma lembrança do Festival, além de disponibilizar produtos para venda.



Os artesãos do Ateliê Vera Luzente também vão ter um lugar garantido para apresentar suas peças, confeccionadas dentro do propósito do projeto de identificação cultural da Cidade. “O turista sempre procura algo que identifique o local que está visitando e o nosso artesão, por meio do seu trabalho, pode criar esse link afetivo no desenvolvimento de peças que tenham a nossa identidade. Muitos trabalhos manuais já estão sendo criados nesse aspecto. Agora é a hora do artesanato crescer, aparecer e ser valorizado como tal”, acredita Rodrigo Pontes, responsável pelo Ateliê.