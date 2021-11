Miguel Victor foi socorrido na emergência pediátrica do Hospital Municipal Naelma Monteiro e teve alta no mesmo dia. - Foto: Arquivo Pessoal.

Miguel Victor foi socorrido na emergência pediátrica do Hospital Municipal Naelma Monteiro e teve alta no mesmo dia. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 12/11/2021 08:52 | Atualizado 12/11/2021 08:54

RIO DAS OSTRAS - Um menino de três anos caiu do 4º andar de um prédio residencial no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras, na tarde desta quarta-feira (10). Segundo informações, a criança, identificada como Miguel Victor, mora no condomínio habitacional Praia Âncora. O acidente aconteceu depois que o menino, que estava brincando, subiu em um sofá colado à janela.

O impacto da queda foi amortecido por um jardim que fica embaixo do apartamento. Miguel foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a emergência pediátrica do Hospital Municipal Naelma Monteiro, onde realizou uma tomografia e todos os procedimentos médicos necessários. O menino teve alta na noite do mesmo dia, segundo a prefeitura de Rio das Ostras.