A vítima foi identificada como Breno Reis Saldanha, de 42 anos. Ele era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. - Foto: PCERJ.

Publicado 19/11/2021 11:49 | Atualizado 19/11/2021 11:53

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi morto a golpes de pauladas, na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Recanto, em Rio das Ostras. A vítima foi identificada como Breno Reis Saldanha, de 42 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados por volta das 16h, para uma ocorrência de homicídio na Rua Vinícius de Moraes. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, já em óbito.

O corpo de Breno foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, onde foi constatada a causa da morte como fratura do crânio com hemorragia das meninges e do encéfalo por ação contundente. Breno era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e possuía sete anotações criminais por: violação de domicílio, ameaça, estupro de vulnerável, furto de energia, furto, ameaça, lesão corporal e violência doméstica.

A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP). A autoria e motivação do crime ainda não foram constatadas. Ninguém foi preso.