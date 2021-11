Cida, que é uma artista riostrense, foi a única mulher escalada no casting do evento e mostrou ao que veio de forma arrebatadora apresentando uma mistura de jazz, blues e soul music. - Foto: Jorge Ronald.

Publicado 15/11/2021 15:15 | Atualizado 15/11/2021 15:15

RIO DAS OSTRAS -Um fenômeno da natureza chamado Cida Garcia foi uma das grandes atrações do palco principal da Cidade da Jazz, em Costazul, na 17ª Edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. Abrindo a noite de domingo, 14, Cida, que é uma artista riostrense, foi a única mulher escalada no casting do evento e mostrou ao que veio de forma arrebatadora apresentando uma mistura de jazz, blues e soul music.



O show encantou o público e foi uma grande homenagem às grandes divas da música como Nina Simone, Etha James, Koko Taylor, Sade, Aretha Franklin, Adele e, em especial, Tina Turner, uma referência para a cantora, dentre muitas outras. Uma sinergia surgiu entre a cantora e o público que entrou na onda desse furacão devastador, aproveitando para dançar por todo o camping.



Para garantir sua atuação arrebatadora, Cida apresentou um repertório com clássicos como “Skyfall’, “I Put Spell on You”, “Voodoo Woman”, “Smooth Operator”, “We Don’t Nedd Another Hero” e “Proud Mary”. De acordo com Cida Garcia, a participação no Festival representou a realização de um sonho.

“Sou mulher, negra e professora e subir no palco de um evento como esse, que é considerado o maior evento do gênero da América Latina, é tudo que um artista pode desejar. Gostaria de agradecer o convite feito para eu poder mostrar um pouco da minha arte para o público. Posso dizer que foi um sonho realizado”, declarou.





Cida Garcia iniciou sua carreira na década de 90, ganhou visibilidade ao conquistar o segundo lugar no Projeto Canta Rio das Ostras, organizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, mas há cerca de dois anos se encontrou no jazz & blues e as nuances da música negra como forma de poder explorar a potência de sua voz marcante.







RIO DAS OSTRAS JAZZ & BLUES FESTIVAL EM CASA - Em junho deste ano, durante a pandemia, Cida foi uma das duas atrações da versão “Live” do Festival que foi realizada exatamente para que os amantes do Jazz & Blues pudessem matar um pouco da saudade do Festival. Já nesta participação, a cantora riostrense mostrou a potência de sua voz e sua intimidade com o gênero, levando seu talento para dentro das casas das pessoas que, na época, ainda não podiam curtir um show de forma presencial.







Para conhecer e acompanhar um pouco mais da carreira deste talento riostrense, o público pode acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook porque ainda tem muita coisa boa vindo por aí. O furacão passou, mostrou a potência de sua arte e para quem não conhecia... o nome é Cida Garcia.