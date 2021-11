Com ele foram apreendidos 154 pinos de cocaína, R$ 28 em espécie, um caderno com anotações do tráfico e uma calculadora. - Foto: Divulgação/PM.

Com ele foram apreendidos 154 pinos de cocaína, R$ 28 em espécie, um caderno com anotações do tráfico e uma calculadora.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 22/11/2021 12:32 | Atualizado 22/11/2021 12:33

RIO DAS OSTRAS - Um homem, identificado pelas iniciais M.P.N.R., de 20 anos, foi preso com uma carga de drogas e anotações do tráfico na última sexta-feira (19) no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que elementos estariam vendendo drogas na Rua Chuva de Prata e que, quando observavam a aproximação de viaturas, entravam em fuga para a Rua Cinerária.

De posse das informações, os agentes foram até o local e, após um cerco tático, abordaram o criminoso com uma mochila e uma sacola na mão. Ele estava com 154 pinos de cocaína, R$ 28 em espécie, um caderno com anotações do tráfico e uma calculadora. O rapaz foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. O material foi apreendido.