Publicado 15/12/2021 18:37 | Atualizado 15/12/2021 18:39

RIO DAS OSTRAS - Um motorista, que estava conduzido um Fiat Doblò prata, placa de PYF4305, de Nova Iguaçu, atropelou propositadamente e matou um cachorro na manhã desta segunda- feira (13), na Rua Venina, no bairro Jardim Miramar, em Rio das Ostras.



Câmeras de segurança flagraram o momento exato da crueldade. É possível ver dois animais na rua, quando o carro aponta. O condutor tinha toda a visão dos cachorros no local e, ainda assim, acelerou com o veículo e passou por cima de um deles. O animal não resistiu e morreu na hora.



As imagens já estão em poder da Polícia Civil de Rio das Ostras (128ª DP), que já instaurou um inquérito para identificar o assassino. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser repassada à polícia.