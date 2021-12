O criminoso, identificado como Charles Gonçalves da Conceição - o Calcinha Preta, foi localizado na Rodovia Prefeito Hermes Ferro, em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio. - Foto: Reprodução.

Publicado 14/12/2021 13:09 | Atualizado 14/12/2021 13:09

RIO DAS OSTRAS - Agentes da 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP) prenderam, na manhã desta terça-feira (14), um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio tentado. Segundo o delegado titular da distrital, Dr Ronaldo Cavalcante, ele foi capturado em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio.



O criminoso, identificado como Charles Gonçalves da Conceição - o Calcinha Preta, foi localizado na Rodovia Prefeito Hermes Ferro. Contra o elemento, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca rio-ostrense.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Charles desferiu diversas facadas contra um amigo, identificado como Vanildo de França, inclusive no pescoço, em 2 de junho deste ano, no interior de uma residência localizada na Estrada do Casarão, no bairro Cantagalo, pelo simples motivo da vítima ter pedido para Charles abaixar o som e parar com algazarras no local.



No momento da abordagem, Charles reagiu e tentou fugir dos policiais, pulando muros, porém foi cercado e preso no interior de uma residência, escondido embaixo de uma escada. Ele responde a diversos crimes como homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal, violência doméstica, desacato, desobediência, resistência, dentre outros. O acusado encontra-se acautelado na 128ª DP, onde aguarda transferência para o Sistema Prisional.