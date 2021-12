A vítima foi identificada como Jhonatas Mendes Pereira, de 25 anos. . - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/12/2021 12:57 | Atualizado 13/12/2021 12:58

RIO DAS OSTRAS - Um corpo foi encontrado com marcas de tiros e pés amarrados, no início da manhã deste domingo (12), no bairro Vila Verde, em Rio das Ostras. A vítima foi identificada como Jhonatas Mendes Pereira, de 25 anos. A Polícia Militar (PM) esteve no local e preservou o corpo até a chegada da perícia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.



Segundo a o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foi por laceração cerebral, além de hemorragia torácica e abdominal provocada por disparos de arma de fogo. Conforme a Polícia Civil, Jhonatas era natural da cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e possuía três anotações criminais , sendo duas por posse de drogas e uma por furto.





Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.