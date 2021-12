Imagens mostram dois criminosos entram no local com um cabo e amarram no cofre. Com o auxílio do carro, eles começam a puxar e arrancam o cofre. - Foto: Reprodução.

Imagens mostram dois criminosos entram no local com um cabo e amarram no cofre. Com o auxílio do carro, eles começam a puxar e arrancam o cofre.Foto: Reprodução.

Publicado 10/12/2021 13:15 | Atualizado 10/12/2021 13:20

RIO DAS OSTRAS - Homens armados levaram o cofre de um posto de combustíveis durante um assalto localizado na Rodovia Amaral Peixoto, no Mar do Norte, em Rio das Ostras, na madrugada desta sexta-feira (10). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime audacioso.



No vídeo, é possível ver quando os quatro elementos chegam no posto em uma Fiat Toro de cor branca, placa RKP3A58. Eles param com o veículo em uma bomba e abastecem R$ 50. Um frentista que realizou o atendimento disse que quando foi perguntar o método de pagamento, todos desceram do automóvel, com os rostos cobertos e anunciaram o assalto, exigindo que o funcionário entregasse cerca de R$ 250 e um aparelho celular de uso pessoal.



Em seguida, um dos assaltantes vai com o frentista até o corredor do banheiro, enquanto os outros disparam uma arma de fogo contra o vidro da sala onde o cofre estava. Dois criminosos entram no local com um cabo e amarram no cofre. Com o auxílio do carro, eles começam a puxar e arrancam o cofre. Imagens mostram o momento que eles obrigam o funcionário a ajudá-los a colocar o cofre no veículo e fogem em seguida, no sentido Macaé.



Em depoimento na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), o funcionário contou que pediu ajuda em um motel nas proximidades para acionar a Polícia Militar (PM)e, como não conseguiu, foi correndo a pé até a casa onde more, pediu ajuda do pai e retornou com o familiar para o posto, onde contatou a gerente.



Ele descreveu o motorista do automóvel como um homem de aproximadamente 20 anos, de cor branca e barba rala. Já os outros três, segundo o frentista, também tinham idade entre 20 e 30 anos. Um era de cor negra e os outros dois, pardos. O delegado responsável pelas investigações, Dr Jorge Maranhão, informou que o valor aproximado levado pelos bandidos é de R$ 26 mil e que a polícia está a procura do assaltantes e do veículo utilizado no roubo.