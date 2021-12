Material entorpecente estava dentro de sacos no banco traseiro e porta-malas de um carro; ocorrência foi registrada no final da madrugada desta quinta-feira (9). - Foto: Divulgação/PRF.

Material entorpecente estava dentro de sacos no banco traseiro e porta-malas de um carro; ocorrência foi registrada no final da madrugada desta quinta-feira (9).Foto: Divulgação/PRF.

Publicado 09/12/2021 14:34 | Atualizado 09/12/2021 14:34

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 175 kg de drogas durante uma ação na BR-101, em Casimiro de Abreu, no final da madrugada desta quinta-feira (9). Segundo os agentes, o material seria entregue em Rio das Ostras.

Por volta das 5h, os policiais abordaram três carros no km 203. Em um deles, conduzido por uma mulher de 24 anos, foram localizados grandes sacos pretos sendo transportados no banco traseiro e no porta malas, contendo aproximadamente 120 kg de cocaína e 55 kg de maconha.

Os motoristas e um ocupante dos veículos, aos serem indagados pelos agentes, forneceram informações desconexas sobre a viagem. A mulher confessou que estava transportando a droga do Rio de Janeiro para a cidade da Baixada Litorânea. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), onde o caso foi registrado e o material apreendido.