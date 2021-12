Completamente abandonado, o local é utilizado por usuários de drogas e chega a servir como ponto de venda de entorpecentes. - Foto: Reprodução/Internet.

RIO DAS OSTRAS - Moradores de Rio das Ostras estão indignados com o abandono da Praia de Costa Azul por parte do poder público municipal. O local se encontra em "péssimas condições", conforme os relatos da população.



"Quiosques caindo aos pedaços, abandonados, com pisos de madeira em péssimas condições, quebradas, pontiagudas, soltas e com buracos a mostra", lamenta um internauta, afirmando que a situação é ainda pior entre os primeiros quiosques após a Avenida Roberto Silveira, em direção à Praça da Tartaruga.



Completamente abandonado, o local é utilizado por usuários de drogas e chega a servir como ponto de venda de entorpecentes. À noite, ainda conforme os relatos, o perigo é maior, principalmente no que diz respeito à Segurança Pública.

"O local é frequentado por drogados e, até quem sabe, bandidos. Extremamente perigoso, sem iluminação. Sem contar o mau cheiro, com urina e até fezes humanas. É inacreditável", desabafa o morador. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura de Rio das Ostras e com o comando da Polícia Militar, e aguarda um posicionamento.