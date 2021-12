Diego Machado, ex-fiscal de Contrato da Saúde foi quem denunciou as inconsistências contratuais da prefeitura de Rio das Ostras. - Foto: Reprodução.

Publicado 03/12/2021 18:30 | Atualizado 03/12/2021 18:32

RIO DAS OSTRAS - O Ministério Público Federal (MPF) convocou, nesta quinta-feira (2), o ex-servidor da prefeitura de Rio das Ostras, Diego Machado, para depor sobre as irregularidades na contratação da empresa RG Sistemas, prestadora de serviços à Secretaria de Saúde do município. O ex-fiscal de Contrato da Saúde foi quem denunciou as inconsistências contratuais.



As oitivas duraram cerca de duas horas. Agora, o MPF dará prosseguimento às investigações nas esferas Criminal e Administrativa, já que foram constatados diversos documentos comprovando as tais irregularidades. Diego delatou à Câmara Municipal sobre a prestação de serviços por parte da RG Sistemas por cerca de 12 meses sem licitação ou contrato, com autorização do prefeito Marcelino Borba (PV).

Ele garantia para a empresa que, quando ocorresse a licitação, a mesma sairia como vencedora. Programas, Equipamentos e até mesmo instalação de Câmeras de Vídeo Monitoramento, em diversos setores municipais, foram realizados pela RG Sistemas, conforme as denúncias, todas documentadas pelo ex-servidor.



Marcelino chegou a publicar, nas redes sociais, que abriria uma sindicância na Secretaria de Saúde para provar que todas as irregularidades apontadas eram mentirosas e que, caso houvesse, seriam de inteira responsabilidade do próprio Diego. O prefeito também entrou na Justiça com um pedido de liminar para que a Comissão Especial Processante (CEP), instaurada pelos vereadores para investigar o caso, fosse cancelada, alegando perseguição política.



Os parlamentares, então, acionaram o Ministério Público Federal, que acatou a denúncia do ex-fiscal e solicitou a Câmara que fosse encaminhada toda documentação e o relatório dos depoimentos prestados pela ex-secretária de Saúde, Lenise Pedrosa, e a ex-secretária da pasta, Jane Teixeira, além do Procurador-Geral da época, Anderson Huguenin.