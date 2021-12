O músico Thiago Yyoo acaba de lançar uma releitura da canção que, segundo ele, sempre foi uma das principais inspirações da carreira. - Foto: Raphael Valentim.

O músico Thiago Yyoo acaba de lançar uma releitura da canção que, segundo ele, sempre foi uma das principais inspirações da carreira.Foto: Raphael Valentim.

RIO DAS OSTRAS - “Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar”. Não precisa ir muito além desses versos para levar os foliões de qualquer parte do Brasil às melhores memórias do Carnaval. Em 2022 a canção ‘Baianidade Nagô’, composta pelo baiano Evandro Rodrigues, completa 30 anos da primeira gravação. Coube a Bamdamel imortalizar o hit, alçado a hino pelo público brasileiro.

Como parte das comemorações pelas três décadas de sucesso, um presente especial para o público. O músico Thiago Yyoo acaba de lançar uma releitura da canção que, segundo ele, sempre foi uma das principais inspirações da carreira.

“Quando falamos em ‘Baianidade Nagô’ estamos falando de uma energia muito forte. Uma energia que representa o Axé Music. É uma música que sempre traz recordações de um bom momento da vida. Ela nos mantém esperançosos de que, um dia, a paz vence a guerra”, disse.

De acordo com Yyoo, a ideia veio exatamente da força que essa melodia sempre teve em sua vida. “Em 2022 a música completa 30 anos. Praticamente a minha idade (31). Então eu conversei com o Evandro Rodrigues, o compositor, e falei da minha vontade de trazer uma releitura como intérprete. Ele prontamente me apoiou e estamos colhendo os bons frutos dessa sonoridade gostosa e imensamente feliz”, comemorou.

Segundo Yyoo, apresentar uma música com tamanho significado foi uma responsabilidade maior. É fácil entender a preocupação do músico mineiro, que há três anos reside em Rio das Ostras.

Basta dizer que o hit figura em álbuns de medalhões como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Netinho, Ricardo Chaves, entre outros. Até mesmo a Orquestra Popular da Bahia já gravou uma versão do sucesso.

Para muito além do Carnaval, ‘Baianidade Nagô’ se firmou como uma das principais referências do Axé Music, ritmo nascido em berço baiano e que conquistou o mundo.

“O axé é união, é amor, é esperança. E acima de tudo é fé. É a música que me faz sonhar e acreditar que tudo pode ser melhor. É o ritmo que eu escolhi levar para as pessoas guerreiras do nosso país. Nós merecemos essa alegria”, afirmou Yyoo.

O artista ainda comemorou a possibilidade de voltar aos palcos. “Depois de praticamente dois anos sem fazer shows, devido a pandemia, estou de volta e não pretendo parar”, garantiu.

CARREIRA - Com uma trajetória variada na música, já tendo gravado com diversos parceiros importantes, Thiago Yyoo lançou em 2018 o primeiro axé: ‘Vai ter love’, sucesso que resultou da primeira dobradinha do artista com o compositor Renno Poeta. Depois vieram outros hits como ‘Livre, leve e louco’.

Só no Palco MP3, uma das mais relevantes plataformas streamings da atualidade, o artista contabiliza o surpreendente número de mais de 3 milhões de acessos.