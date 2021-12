O evento acontece no Teatro Popular, no Centro, a partir das 13h. - Foto: Jorge Ronald.

O evento acontece no Teatro Popular, no Centro, a partir das 13h. Foto: Jorge Ronald.

Publicado 03/12/2021 12:27

RIO DAS OSTRAS - Rio das Ostras realizará o III Fórum Municipal de Turismo na próxima semana, dia 7 de dezembro. O evento acontece no Teatro Popular, no Centro, a partir das 13h. Durante o evento serão eleitos os representantes dos setores empresarial e social do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).



Conselho é tripartite, e a participação de todo o trade turístico é importante para eleger os representantes dos setores empresarial e social. Os representantes das associações ou de pessoas jurídicas deverão apresentar no ato do credenciamento o Cartão de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Os representantes Pessoa Física deverão mostrar no ato do credenciamento o comprovante de residência em nome do mesmo ou declaração de residência acompanhada da Carteira de Identidade e conta de consumo do declarante e com emissão de, no máximo, 90 dias.



Fazem parte do setor empresarial pousadas, estabelecimentos gastronômicos, entidades como Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio (SindComércio), Sebrae, entre outros, desde que sejam cadastrados como CNPJ. No Social, são os profissionais liberais e entidades como permissionários de quiosques, artistas e integrantes de blocos de carnaval e motoclubes.