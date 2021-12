Todos foram conduzidos para a 128ª DP, onde foram autuados e permaneceram presos. - Foto: Divulgação/PM.

Todos foram conduzidos para a 128ª DP, onde foram autuados e permaneceram presos.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 01/12/2021 19:55 | Atualizado 01/12/2021 19:55

RIO DAS OSTRAS - Quatro pessoas foram presas por tentativa de furto a um caixa eletrônico em uma farmácia, localizada no Palmital, em Rio das Ostras, no início da manhã desta quarta-feira (1º). A Polícia Militar (PM) foi acionada na Estrada Velha de Rio Dourado para verificar uma ocorrência. No estabelecimento, um farmacêutico informou que havia esquecido o celular no local e que o mesmo foi furtado. Ainda segundo o homem, o aparelho havia rastreador.



De posse das informações, os agentes realizaram o rastreamento do aparelho e, com auxílio de imagens de câmeras de segurança, obtiveram dados do veículo utilizado no crime, um Citroën C3, na cor prata. A PM encontrou o veículo em frente a Pousada das Jaqueiras, sendo também a localização do telefone.

Os agentes indagaram o responsável pelo estabelecimento sobre o proprietário do veículo e o mesmo informou em qual apartamento estava hospedado, onde foram abordados Y.V.B. e L.C.R.G., ambos de 25 anos, que confirmaram a tentativa de furto ao caixa eletrônico de onde o aparelho foi subtraído, dizendo ainda que contaram com participação de outros dois elementos.



Os militares foram até a rua Vicente Vianna onde capturaram T.S.S.C., de 24 anos, que também assumiu o crime. Logo após, a guarnição seguiu para a Boca da Barra, onde foi localizado J.R.F., de 29 anos, quarto envolvido na prática ilícita. Todos foram conduzidos para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde foram autuados e permaneceram presos.